Mit Leib und Seele Meister

Oftersheim//Plankstadt/Eppelheim.Die Gratulation kam von Herzen: Alois Jöst, Präsident der Handwerkskammer Mannheim, drückte die Hände von Karl Wowy, Sybille Shehata und Günter Metzger fest, als er ihnen jeweils den goldenen Meisterbrief in die Arme legte.

Genau fünf Jahrzehnte ist es bei den Dreien her, dass sie ihr Wissen und Können nochmals auf den Prüfstand stellten und vom Gesellen in ihrem Handwerk zum Meister avancierten. Für Sybille Shehata aus Eppelheim war es eine Erfüllung, fortan nicht nur als Friseurmeisterin arbeiten zu können, sondern die Hälfte ihrer Arbeitszeit in die Ausbildung neuer Fachkräfte zu investieren. Ein 50-Prozent-Debutat an der Justus-von-Liebig-Schule hatte sie 27 Jahre lang inne und freute sich über jeden Absolventen, der seine Prüfungen bestand. „Wenn das nicht der Fall war, was selten vorkam, dann hat mich das schon persönlich betroffen“, erinnerte sie sich. Noch heute hat sie einen eigenen Friseursalon in Eppelheim und genießt es, beim Internationalen Bund zu unterrichten.

Schreibgeräte hergestellt

Auch Günter Metzger aus Plankstadt erhielt seinen goldenen Meisterbrief. Der Mechaniker stellte sich am 11. Juni 1968 der Prüfungskommission und erinnerte sich noch gut an den Tag, als es darauf ankam. „Noch am Vorabend habe ich an meinem Werkstück gearbeitet“, verriet er. Als Meister hatte er dann zwei Stellen inne, zuletzt 25 Jahre lang bei Lamy in der Herstellung von Schreibgeräten. „Das war eine gute Zeit“, erinnerte er sich.