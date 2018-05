Anzeige

Oftersheim.Die Chorveranstaltung „Mit Liedern in den Sommer“, die der Gesangverein Sängerbund Liederkranz im Innenhof der Mannheimer Straße 59 ausrichtet, findet am Sonntag, 6. Mai, statt.

Mehrere befreundete Männer- und gemischte Chöre unterstützen im Lauf des Tages die Gastgeber und stellen so sicher, dass den Besuchern ein breites Spektrum an Chormusik geboten wird, heißt es in einer Pressemitteilung des gastgebenden Gesangvereins, der unter der Leitung von Fritz Kappenstein die Veranstaltung um 11 Uhr mit dem Lied „Am kühlenden Morgen, wenn alles noch ruht“ eröffnet. Die weiteren Chöre, die außerdem auftreten, sind MGV Eintracht Hockenheim, Sängerbund-Liedertafel Plankstadt, GV Liederkranz Schwetzingen, MGV Liedertafel Hockenheim, Chorgemeinschaft Brühl, Sing2gether Reilingen.

Neben der musikalischen Unterhaltung gibt es auch kulinarische Spezialitäten in fester und flüssiger Form, deftige und süße Speisen, die die Frauen der Oftersheimer Sänger zum Teil selbst gemacht haben. wpr/Bild: SBL