Oftersheim.Die Turnabteilung des TSV 1895 braucht dringend neue Matten. Und weil man dafür nicht mal eben ins nächste Möbelhaus gehen kann, sondern zum Fachhandel muss, wird’s auch etwas teuerer. Aber das hat gute Gründe. Denn die Unterleger für den Spannbarren, die Schiebematten fürs Trampolin oder die Bodenläufer müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Vor allem sollten sie die großen Kräfte abfedern, die nach den Sprüngen selbst von zierlichen Turnflöhen auf die Knochen, Sehnen und Gelenke einwirken.

Um diese Anschaffung zu finanzieren, laden die Sportler am morgigen Samstag ab 14.30 Uhr in der Kurpfalzhalle zur Spendengala, Teil 2, ein. „Nachdem wir vor eineinhalb Jahren so großen Erfolg bei der ersten Auflage hatten und im Anschluss einen Spannbarren finanzieren konnten, möchten wir es jetzt erneut versuchen“, sagt Abteilungsleiterin Elisabeth Groß im Gespräch mit unserer Zeitung.

Und wie das beim TSV so üblich ist, helfen alle gemeinsam beim Nachmittagsprogramm mit. „Ich finde es sehr schön, dass sich alle Gruppen unserer Abteilung von sich aus spontan bereit erklärt haben, ihren Teil zum Gelingen beizutragen – ohne vorher gefragt zu werden“, freut sich Elisabeth Groß über den Zusammenhalt, „ganz gleich, ob sie unmittelbar profitieren oder nicht. Das zeigt, was für ein toller Verein wir sind“, meint sie stolz.