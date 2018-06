Mit tollem Santiano-Medley überzeugt

Anzeige

Oftersheim.Die Musikfreunde Oftersheim gastierten ein Wochenende lang in der schönen Schweiz. Das Erste Orchester hatte eine Einladung des Akkordeonorchesters „Akkordeon Yes“ aus Rickenbach im Kanton Luzern bekommen und machte sich am Freitagvormittag mit dem Bus von Oftersheim auf den Weg in die Zentralschweiz. Am Abend war im Konzertsaal eine gemeinsame Probe mit den Gastgebern geplant, denn es wurden bei dem vorgesehenen Konzert auch zwei Stücke gemeinsam vorgetragen. Diese waren jeweils getrennt erarbeitet worden und wurden einen Tag vor dem Auftritt erstmals gemeinsam geprobt.

Nachdem die Oftersheimer Musiker den Samstagmorgen für einen schönen Stadtbummel in Luzern mit seiner tollen hölzernen Brücke nutzten, ging es am Nachmittag wieder in die Konzerthalle. Nach einem gemeinsamen Essen mit den Schweizer Akkordeonisten, bei dem die Musiker auch untereinander ins Gespräch kamen, füllte sich langsam der Konzertsaal. Rickenbach ist nur eine kleine Gemeinde mit etwa 3300 Einwohnern und wie die Musiker aus Oftersheim schnell feststellten, ist ein solches Konzert dort ein gesellschaftliches Ereignis – an dem viele Bürger teilhaben wollen.

Der Saal war voll besetzt

Vor vollem Haus eröffnete das gastgebende Orchester das Konzert und gestaltete den ersten Teil. Nach der Pause waren dann die Oftersheimer mit ihrem Dirigenten Volker Weinkötz zu hören. Mit der Filmmusik aus „Hawai-Five-0“ eröffneten die Musikfreunde ihren Auftritt. Neben dieser Filmmusik waren von den Musikfreunden Stücke von Stevie Wonder, La Mer, ein Chanson von Charles Trenet, und Musik von Rondo Veneziano zu hören. Ein Medley von Liedern der Gruppe Santiano mit maritimem Charakter zum Abschluss kam beim Schweizer Publikum hervorragend an.