Miteinander ins Gespräch kommen

Oftersheim.Das „Café am Park“ öffnet am 11. November, ab 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus seine Türen. Die Gastgeberinnen der evangelischen Kirchengemeinde freuen sich, ihren Gästen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen zu servieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihre Gäste sollen, das ist das Ziel der Veranstaltung, die einmal im Monat stattfindet, an den großen Tischen gute Gesprächspartner finden.

„Dazu möge die Herbstsonne in die großen Fenster hinein scheint, dass alle miteinander einen schönen Nachmittag erleben und gegen Abend frohgemut wieder nach Hause gehen“, wünscht sich die Pfarrerin Esther Kraus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.11.2018