Oftersheim.Die Kinder spielerisch an die Bibel heranzuführen, das liege ihr besonders am Herzen, erklärte Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf gegenüber unserer Zeitung, denn je früher sie mit den biblischen Persönlichkeiten konfrontiert würden, je besser erfassten sie später deren Bedeutung.

„Diesmal steht die Josefsgeschichte im Mittelpunkt“, sagte sie, „und es freut mich sehr, dass sich so viele Kinder angemeldet haben.“ Dass der Ablauf so reibungslos funktionierte, verdankte sie einerseits ihrer jahrelangen Erfahrung, andererseits einem sehr engagierten Helferteam. „Die Angebote sind ebenfalls attraktiv“, betonte Rolf, „sie reichen von Spiel- und Bastelstationen bis hin zu kreativem Gestalten.“

So waren mehr als 70 Mädchen und Jungen im Alter von vier bis elf Jahren im evangelischen Gemeindehaus mit Josef unterwegs und erlebten gemeinsam mit ihm spannende Abenteuer am Nil, so das Motto. Begonnen hat der Bibeltag mit den schwungvollen Liedern „Voll-, Voll-, Volltreffer“ und „Vom Anfang bis zum Ende“, bei denen die Kinder von Pfarrerin Rolf angeleitet und an der Gitarre begleitet wurden. Anschließend lauschten sie aufmerksam der Geschichte von Josef, die ihnen in Form eines Theaterstücks präsentiert wurde. Sibylle Rolf als Moderatorin zeichnete gemeinsam mit der 13-jährigen Jo die Rahmenhandlung nach, während die Darsteller – darunter Annette Conrad als Josef und Vikar Manuel Horn als Potifar, ein hoher Beamter des Pharaos – die Zuschauer mit ihren Dialogen in den Bann zogen. Auf diese Weise konnten auch die Jüngsten nachvollziehen, worum es in der alttestamentarischen Bibelgeschichte geht.