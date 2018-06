Modernes Herz der Wohnung

Anzeige

Oftersheim.Längst vorbei sind die Zeiten, als noch in beengten Nischen vor sich hin gebacken und gekocht wurde. In einer modernen Welt hat sich die multifunktionale Hightech-Küche längst ihren prädestinierten Platz im Zentrum der heimischen vier Wände gesichert. Dort wird gekocht, gegessen, geplaudert und gelebt – ob bei einem romantischen Diner zu zweit, mit guten Freunden oder netten Bekannten.

Und gerade, weil sich dieser zentrale Ort auch gerne hin zu den benachbarten Räumen öffnet und damit zum optischen Mittelpunkt der gesamten Wohnung avanciert, sollte die Küche selbst nicht nur schick und funktional sein, sondern auch zum Rest der Einrichtung passen.

Exakt an diesem Punkt kommen die Küchenprofis von Küchen Kall ins Spiel, die in mehr als 45 Jahren alles an Erfahrungen und Know-how gesammelt haben, wenn es um Küchendesigns, Küchengeräte, Küchenmöbel und Co geht. Davon können sich Kunden oder neue Interessenten am Sonntag, 24. Juni, beim „Oftersheimer Küchenschautag“ einmal mehr überzeugen und live erleben, was die angesagten und renommierter Premium-Marken aktuell so alles zu bieten haben. Dazu gibt es aktuelle Elektrogeräte zu bestaunen. In diesem Segment liegt der besondere Fokus auf Energie-Effizienz, neue Techniken ziehen in die Welt der modernen Küche ein. Selbstverständlich dürfen beim Rundgang durch die Küchenwelten ein frisch gebrühter Kaffee und ein Stückchen Kuchen nicht fehlen.