Momentaufnahme einer lebendigen Gemeinschaft

Oftersheim.Was bedeutet eigentlich Heimat? Es ist ein spannender Begriff. Ein Begriff, der in den letzten Monaten häufig aus allen möglichen Perspektiven und nicht selten hitzig diskutiert wurde. Nicht immer muss Heimat der Ort sein, in den man hineingeboren und in dem man sozialisiert wurde. Der Heimat- und Kulturkreis wollte herausfinden, was die Bürger der Gemeinde mit Oftersheim verbinden. In dem

...