Montage der Verengungen

Oftersheim.Die Fahrbahnbreite in der Heidelberger Straße wird abschnittsweise mit Verschwenkungsinseln verringert, um so den Verkehrsfluss zu verlangsamen. Das hatte der Gemeinderat im Rahmen der Verkehrsentwicklungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung beschlossen. Eine ähnliche Einengung ist bereits im Bereich der Lessingstraße und Am Biegen erfolgt.

Die Verschwenkungsinseln werden in der kommenden Woche vorläufig durch den Bauhof im Abschnitt zwischen der Silcherstraße und der Robert-Koch-Straße montiert. In der Folge sollen Daten zur gefahrenen Geschwindigkeit und zum Verkehrsfluss gesammelt und ausgewertet werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018