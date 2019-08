Mops ertrinkt in Landgraben

Oftersheim.Zu einem außergewöhnlichen Einsatz - leider ohne Happy End - wurde die Freiwillige Feuerwehr vergangene Woche gerufen, wie am Montag, 12. August, bekannt wurde. Eine Hundehalterin ging mit ihrem Mops am Landgraben Gassi. Das Tier geriet aus ungeklärter Ursache in das Gewässer, das nach starken Regenfällen mehr Wasser als üblich mit sich führte. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang Frauchen gleich hinterher, ebenso eine Freundin, die die beiden begleitete. Die zwei zogen den Hund aus dem Wasser, er zeigte aber offenbar keine Lebenszeichen mehr.

Die mittlerweile alarmierte Feuerwehr mit ihrem stellvertretenden Kommandanten Andrea Danieli traf am Unglücksort auf eine völlig aufgelöste Besitzerin, ihre ebenso aufgewühlte Freundin und den leblosen Vierbeiner am Uferrand, die Leine noch am Halsband. Danieli bat zwei Kameraden, ebenfalls Hundehalter, mit Reanimationsmaßnahmen zu beginnen. „Ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber wir wollten alles unternehmen, damit der Mops eine Überlebenschance hat“, erklärte er. „Ich muss zugeben, das war auch für mich absolutes Neuland. Das habe ich in den 26 Jahren, in denen ich jetzt bei der Feuerwehr bin, noch nicht erlebt.“ Telefonische Tipps erhielten die Kameraden von der Berufstierrettung.

Anwohner rufen Polizei

Inzwischen waren auch den beiden Frauen nahestehende Menschen am Unglücksort eingetroffen, die um das verunglückte Tier sorgten - so laut, dass Anwohner aus dem nahen Wohngebiet die Polizei riefen. Die Situation war emotional außer Kontrolle geraten. Andrea Danieli entschloss sich, neben einem Notfallseelsorger auch den Rettungsdienst hinzuzuziehen.

Nach 25 bis 30 Minuten war es aber traurige Gewissheit: Für den kleinen Mops kam jede Hilfe zu spät. „Wir haben alles unternommen. Solange meine Jungs der Meinung waren, es besteht auch nur noch ein kleiner Funken Hoffnung für den Hund, haben sie weiter reanimiert“, bedauert Andrea Danieli.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.08.2019