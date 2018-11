Müllauto gestreift und davongefahren

Oftersheim.Der Fahrer eines Müllfahrzeugs hielt am Montagmorgen gegen 9 Uhr am Straßenrand der Mannheimer Straße kurz vor der Kreuzung zur Heidelberger Straße an, um Müll zu laden. Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer fuhr an dem Fahrzeug vorbei und scherte vor diesem wieder rechts ein. Ein entgegenkommendes Auto musste deshalb anhalten, streifte dabei jedoch das Müllfahrzeug, so dass an diesem ein Schaden von rund 500 Euro entstand.

Der bislang nicht ermittelte Autofahrer – es könnte sich um ein braunes Fahrzeug, eventuell ein VW Passat mit HH-Zulassung handeln – kümmerte sich nicht weiter und entfernte sich. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Mannheim, Telefon 0621/1744045, aufzunehmen. pol

