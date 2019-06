Münster und Altstadt sorgen für Staunen

Oftersheim.Die Sänger des Sängerbund-Liederkranz machten einen Ausflug nach Freiburg – bei freundlichem, leicht bewölktem Himmel erteilte der Vorsitzende Peter Pristl Empfehlungen für die nächsten Stunden. Als Freiburgkenner und Reiseleiter hatte er Vorschläge parat, zum Beispiel die Besichtigung des Münsters, des Marktplatzes, ein Einkaufsbummel und eine Altstadtbesichtigung unter seiner Leitung.

Nach der Besichtigung des Münsters machten die Teilnehmer einen Rundgang durch die Altstadt. Vom Münster ging es Richtung Rathausplatz, vorbei am Haus zum Walfisch. Beeindruckend fanden die Teilnehmer auch die Stadttore „Martinstor“ und „Schwabentor“. Vom Ursulinenkloster ging es am Theater vorbei durch die schmale Konviktstraße zurück zum Münster – es gab noch Zeit zur freien Verfügung. Am Nachmittag ging es nach einer Einkehr in der Dorfklause in Wiesloch-Frauenweiler gen Heimat. wpr

