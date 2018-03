Anzeige

Oftersheim.„Achtung: Sie könnten gebissen werden! Da Sie Ihre Handys ausschalten müssen, könnten Sie auch nicht um Hilfe rufen!“ Die 160 Premierenbesucher schlugen diese Warnung der Kleinen Bühne aber in den Wind, blieben trotzdem – und wurden dafür mit einem fröhlichen Theaterabend im Josefshaus belohnt. Gelacht wurde schon, bevor sich der Vorhang zur Komödie „Bis(s) zum Herzinfarkt“ öffnete.

Kartenverkauf Wer das Lustspiels sehen möchte, sollte sich sputen. Für die Vorstellung am Freitag, 9. März, 20 Uhr, gibt es noch Tickets bei Haushalts- und Geschenkartikel Oetzel in der Mannheimer Straße 81. Sollten Karten für Samstag, 10. März, 15 und 20 Uhr, und Sonntag, 11. März, 15 Uhr, zurückgegeben werden, sind diese ab Freitag im Vorverkauf erhältlich. vw

Mit dem Lustspiel in drei Akten von Jasmin Leuthe hat die Kleine Bühne erneut einen Mundart-Volltreffer gelandet. Die drei Freunde Alfred (Michael Wagner), Heiner (Steffen Becker) und Franz (Martin Bredereck) führen ihre Frauen Vroni (Heidi Vogt), Mariele (Ulrike Vay) und Mathilde (Simone Fackel) zu einem Kinobesuch aus. Jedoch nicht, wie von den drei Damen gewünscht, in einen romantischen Film, sondern in einen „Dracula“-Schocker. Die lebhaften Frauen sind von dieser Vorstellung aber überhaupt nicht begeistert. Als die drei Paare nach Hause kommen, noch die 3-D-Brillen auf der Nase und den Popcorn-Becher in der Hand, regiert der Zoff. Mathilde will ihrem Gatten gar „die Augen zuhauen“.

Angetan von dem Fremden

So weit kommt es aber zum Glück nicht. Nebenan zieht jemand Neues ein, die drei Freundinnen sind ganz angetan von dem Fremden, der „scharf wie ein Rettich“ sein soll. Ob der drei „Hannebambel“ im eigenen Gemüsegarten geraten die Damen ganz aus dem Häuschen: „Die Welt isch voller Rettich, nur mir hawwe e Kartoffel, en Salatsetzling un e Steckzwiwwel g’heiert“, lästern sie heiter über ihre Männer. Als sich das Mädels-Trio immer mehr für den knackigen Nachbarn interessiert und sich dabei wie verliebte Teenager verhält, gefällt das wiederum den Herren so gar nicht. Die Burschen sinnen auf Rache – das Chaos nimmt seinen Lauf.