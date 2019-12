Nachbarn ärgern sich über Netz und Sportfeld

Von Stefan Kern

Oftersheim. Auf den ersten Blick erscheint die Sache nicht so dramatisch. Angrenzend an den Garten der Familie von Annemarie Ruffler in der Beethovenstraße 13 verwirklichte ein Nachbar seinen kleinen persönlichen Sportplatz. Es befindet sich dort ein kleines Tartanfeld samt Basketballkorb und Fußballtor und das Ganze wird eingefriedet von einem Netz, damit die Bälle

...