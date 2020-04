Näherin will Geld nach der Krise spenden

Oftersheim.Seit Wochen näht Mariann Ehrhardt Nase-Mund-Masken, die sie an verschiedene Abnehmer verteilt (wir berichteten). Schon weit über 2000 Stück hat die 44-jährige Goldschmiedin in Heimarbeit gefertigt. Edeka Embach in der Eichendorffstraße war einer der ersten Märkte, der 100 Masken für seine Mitarbeiter in Empfang nehmen durfte. Die Mund-Nase-Masken, die mehrfach verwendet werden können, gibt es in verschiedenen Farben, Mustern und Ausführungen. Inhaber Oliver Embach und Marktleiter Antonino Di Salvo freuten sich über die Lieferung und gaben gerne eine Spende. Kein Bargeld und keinen Scheck, sondern 1000 Euro werden auf das von Mariann Ehrhardt eingerichtete Konto überwiesen, damit sie zumindest die Materialkosten für die weitere Maskenproduktion etwas verringern kann.

Der Edeka-Markt hält für seine Kunden alle wichtigen Informationen zur Corona-Krise bereit. Ab Montag herrscht Maskenpflicht beim Einkaufen. Um Mund und Nase zu bedecken, ist zwar kein medizinischer Mundschutz nötig, aber eine sogenannte Alltagsmaske oder auch ein Schal oder ein Tuch muss schon sein. Wer ohne Maske kommt, darf nicht in den Markt. Der Abstand von eineinhalb Metern muss natürlich auch weiterhin eingehalten werden.

Anzahl der Kunden auf Monitor

Im Eingangsbereich von Edeka Embach wird derzeit ein Monitor installiert, der genau festhält, wie viele Kunden gerade im Markt sind. Nach der Corona-Krise möchte Mariann Ehrhardt entscheiden, wohin das gespendete Geld geht. Über den Online-Bezahldienst PayPal kann jeder unter schuetze.dich@t-online.de einen Obolus beitragen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020