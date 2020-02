Narren tanzen bis zum Morgen

Oftersheim.Durchtanzen bis zum Morgen? Für die glücklichen Karteninhaber der achten Fasnachtsparty im Jubiläumsjahr des TSV Oftersheim war das kein Problem: Schnell füllte sich die Tanzfläche mit Vampiren, Maikäfern, Zombies, Feen und Hippies. Ausnahmslos alle Gäste hatten sich in Schale geschmissen und sich originelle Verkleidungen ausgedacht – auch in der Gruppenformation. So gab es gleich vier irische Bischöfe im St. Patrick’s Look.

Elisabeth Groß, Carmen Kurz-Ketterer und Nicole Abraham hattem mit weiteren Freundinnen den Plan ausgeheckt, eine Tanzparty zu organisieren, weil es – wie Udo Groß als Mitorganisator schilderte – „nix Gescheites zum Tanzen gab“. Gemeinsam setzte sich vor allem die Gesundheitssportabteilung zusammen und schuf mit dem Fest auch einen gemeinsamen Spirit, der generationsübergreifend war. Die Kinder sind mit in die Festvorbereitungen hineingewachsen und verdingen sich nun als Barmann, Abbauer, Kassiererin oder Küchenhelfer.

Karten sind schnell ausverkauft

Die Veranstaltung entwickelte sich im Laufe der Jahre zum Renner. Schon früh muss man sich um die begehrten Karten kümmern, die schnell ausverkauft sind. So war der Rose-Saal mit 160 Gästen voll besetzt. DJ Werner Dais lockte mit seinem Sohn Sebastian die Tanzfreudigen mit einem gemischten Programm auf die Tanzfläche: Charts, 1960er-, 1970er- und Stimmungsmusik durften nicht fehlen, genauso wenig wie „AC/DC“ und Funkmusik.

Das besondere an der Party: Nur wer über 36 Jahre alt war, war „zugelassen“ und jedes Jahr wird das Alter um ein Jahr hoch gesetzt – da macht selbst das Altwerden Sinn. Eine Wiedergabeliste, sagte der DJ, habe er nicht, er „mische mit den Augen ab“ und stelle die Musik auf die Reaktion des Publikums spontan zusammen. Der 73-Jährige kristallisierte sich nicht nur als Profi in Sachen Musik heraus, sondern vermittelte mit Lichteffekte und Laser zusätzlich richtiges Discofieber.

Markus und Sabine aus Oftersheim genossen es, zu Fuß zu kommen, die Musik passe einfach und es seien durchgängig nette Gäste an Bord. Anette erzählte im Kreis ihrer Freundinnen, man treffe dort „Nasen, die man von der Schule kenne“ und als Lokalpatriot habe man einen guten Stand: Jeder kenne jeden und man dürfe so sein wie man wolle.

Ein solches Fest bedarf natürlich einer Menge Vorbereitung; rund 50 Stunden, die die 20 ehrenamtlichen Helfer des Vereins aufwänden, könne man laut Elisabeth Groß dafür einplanen. Der TSV empfiehlt sich mit dieser gelungenen Auftaktveranstaltung zum 125. Jubiläumsjahr und macht Lust auf die anstehenden Veranstaltungen: Den Galaabend, die Highlandgames der Leichtathletikabteilung, das Ortsmitte- und das Oktoberfest. Stolze 2000 Mitglieder und zwölf Sportangebote haben den TSV zu einem der größten Vereinen in der Region werden lassen – zu Recht ein Grund zum Feiern. Das aber nachhaltig, so betonte das Ehepaar Groß: Mülltrennung sei selbstverständlich und man habe einen Spüldienst organisiert, um Plastik einzusparen. Außerdem werde die Deko wiederverwendet. Eine gesunde Vereinsstruktur, viele helfende Hände, nachhaltig, gut eingebunden in der Gemeinde: Ein tolles Rezept, was die Gäste schätzen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.02.2020