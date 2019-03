Natürliche Farben in der Wohlfühloase

Schwetzingen.Hinter der Glastür wird es direkt gemütlich: Grüne Farbakzente, viele Spiegel, Pflanzen und cognacfarbene Stühle hat sich der 28-jährige Friseurmeister Christian Hook für sein erstes eigenes Geschäft ausgesucht.

Die warmen Töne wirken durch die Natursteinwand und die spezielle Deckenbeleuchtung noch intensiver. Beim Haarewaschen blickt der Kunde auf ein Bild des Eiffelturms, das in die Decke eingearbeitet ist. „Ich habe einfach auf Details geachtet.“

Moderner Salon

Ob kurz, ob lang, glatt oder gewellt: Seit dem 26. Februar bietet der Mannheimer in seinem klassisch modernen Salon sein Können an: „Es gibt bei mir Farbe, Schnitte und Stylings. Ich lege viel Wert auf ein natürliches Ergebnis und arbeite deshalb mit natürlichen Farben. Strähnen setze ich mit atmungsaktivem Papier. Das schont die Haarstruktur“, sagt er und fügt noch hinzu: „Selbstverständlich sind auch Kinder herzlich willkommen.“

Mit dem Friseursalon hat sich Christian Hook seinen Traum erfüllt. „Einen eigenen Laden möchte ich schon seit meiner Lehrzeit.“ Seit zwölf Jahren ist er bereits Friseur. So lange hat er sich beim Friseursalon Tom|Co in den Mannheimer Quadraten bewiesen. Im Sommer 2018 erhielt er seinen Meisterbrief. In der Werderstraße 12 in Schwetzingen fand er dann die passenden Räumlichkeiten. Viele seiner Kunden sind ihm aus Mannheim nach Schwetzingen gefolgt.

Aktion sechs Wochen lang

Für seine Kunden hat er einige interessante Angebote. Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten einen zehnprozentigen Rabatt auf ihre Haarschnitte. Für die Leser unserer Zeitung hat Christian Hook eine spezielle Osterüberraschung. „Wer mit diesem Artikel zu mir kommt, erhält einen zehnprozentigen ,Osterrabatt’.“ Diese Aktion gilt für sechs Wochen, ab dem 30. März und ist mit anderen Preisnachlässen nicht kombinierbar. Also einfach jetzt ausschneiden – und ab zum Friseur in die Werderstraße 12. nina

