Natur pur steht auf dem Plan

Oftersheim.Ganz im Zeichen der Natur steht die erste Septemberwoche – und damit auch die letzten Tage der Sommerferien – beim Jugendzentrum (Juz), das ein abwechslungsreiches und interessantes Programm anbietet.

Am Montag, 3. September, bleiben die Teilnehmer noch in der Hardtgemeinde, sie machen einen Ausflug zum Dünenlehrpfad. Ihn abzulaufen dauert zwischen einer dreiviertel und einer ganzen Stunde. Der Rundweg wurde vor 14 Jahren eröffnet und in Zusammenarbeit von Gemeinde, Lokaler Agenda und der Bezirksstelle für Natur- und Landschaftspflege entwickelt. Der Weg führt an einigen der interessantesten Stellen der Oftersheimer Dünen vorbei und gibt einen Einblick in die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt dieser größten Binnendünenlandschaft Baden-Württembergs.

Kreativ werden die Kinder und Jugendlichen dann am Dienstag, 4. September, von 14 bis 17 Uhr, wenn es heißt: „Naturseife selbst gemacht“. Juz-Mitarbeiterin Silke Hauck bietet diesen Workshop an. Es werden nur natürliche Zutaten wie Shea-Butter verwendet. Wer möchte, kann auch Naturöl und Lebensmittelfarbe dazugeben. Die Masse kommt in Silikonförmchen und härtet eine Stunde im Kühlschrank aus.

Eine Wanderung zum Teltschikturm steht am Mittwoch, 5. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Programm. Der 36 Meter hohe Aussichtsturm, der vor 17 Jahren erstellt wurde, steht auf der 530 Meter hohen Erhebung Schriesheimer Kopf bei Wilhelmsfeld. Die Plattform, heißt es in einer Beschreibung, bietet einen einmaligen Rundum-Blick: nach Süden zum Königstuhl und Lärchengarten, nach Osten weit über die Berggipfel des Odenwaldes bis zum Katzenbuckel, nach Norden zum Eichelberg, zur Tromm, zum Krähberg und Melibokus, nach Westen über den Ölberg und die Hohe Waid in die Rheinebene und bei klarer Sicht hinüber zum Pfälzer Wald.

Und am Donnerstag, 6. September, steht von 14 bis 18 Uhr eine Fahrradtour zum Maislabyrinth auf dem Programm. Für den Ausflug nach Hockenheim benötigen die Teilnehmer unbedingt ein verkehrstaugliches Fahrrad.

Am Freitag, 7. September, schließlich ist Filmtag im Juz. Von 15 bis 17 Uhr (wird ergänzt) az

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018