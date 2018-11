Negativaspektewiegen mehr als die Vorteile

Swingolf ist eine ursprünglich französische Golfsportvariante mit vereinfachtem Regelwerk und geringeren Ausstattungsanforderungen.

Sie wurde 1982 von Laurent de Vilmorin entwickelt.

Die Aufgabe besteht darin, einen Hartschaumball mittels eines Universalschlägers und möglichst wenigen Schlägen über gemähte Spielbahnen in markierte Löcher zu befördern.

Fußballgolf ist eine Ballsportart, die Elemente von Fußball und Golf kombiniert.

Der Sport hat seinen Ursprung in Schweden, die ersten Anlagen dort entstanden in den 1980er Jahren. Seitdem wurden vor allem in Skandinavien über 50 Anlagen errichtet.

Fußballgolf wird mit einem Fußball gespielt, der mit so wenigen Schüssen wie möglich in ein Ziel gebracht werden muss.

Dabei kann es sich um mit Beton ausgegossene Löcher im Boden, spezielle Netze oder höher gelegene Töpfe handeln.

Üblicherweise werden nacheinander 18 Bahnen gespielt. Deren Länge beträgt zwischen 50 und 250 Meter. Für jede Bahn gibt es eine angegebene Par-Zahl, die als Richtlinie für die Anzahl der Schüsse dient.

Die maximale Anzahl der Schüsse für jede Bahn beträgt das Dreifache der Par-Angabe. zg