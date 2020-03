Netzausbau in der Robert-Koch-Straße

Oftersheim.Im Zuge des Netzausbaus werden im Bereich der Robert-Koch-Straße sowie der Mühlenstraße 1 bis 8 a Niederspannungs- und Straßenbeleuchtungskabel sowie FTTX-Rohrverbände verlegt. Das teilt das Bauamt der Gemeinde in einer Presseerklärung mit.

Daraufhin werden die sich auf der Trasse befindlichen Häuser mit einem Erdkabel und wenn gewünscht mit einem Microrohr versorgt und neue Straßenleuchten aufgestellt, heißt es weiter.

Der Baubeginn für die Robert-Koch-Straße ist an diesem Montag, 23. März, vorgesehen. Die Bauzeit wird derzeit mit zirka zwölf Wochen veranschlagt. Der erste Abschnitt wird laut Gemeinde in Richtung Robert-Koch-Straße stattfinden, der zweite Abschnitt in Richtung Rohlichstraße.

Im Falle der Mühlenstraße ist der Baubeginn für den kommenden Mittwoch, 25. März, avisiert. Das Bauende wird voraussichtlich am Donnerstag, 30. April, sein. zg

