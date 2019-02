Neue Betrachtungen fließen in Konzept ein

Oftersheim.Das Thema „Verkehr“ ist in der Hardtgemeinde seit geraumer Zeit zum Reizthema geworden. Hauptkritikpunkt an der Verwaltung: Es passiert zu wenig, es passiert zu langsam. Neben den Bemühungen der Bürgerinitiative (BI) „Wohnen und Verkehr“ um Verbesserungen speziell für die Anwohner in der Heidelberger Straße haben Unterzeichner in einem fraktionsübergreifenden Antrag im Gemeinderat vom Oktober

...