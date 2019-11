Neue Deko für Antons Kinderzimmer

Oftersheim.Wenn Anton (7) in die Gemeindebücherei zum Basteln kommt, entsteht so manches Unikat. „Doch meist ist Anton so stolz auf seine Werke, dass sie direkt in seinem Kinderzimmer einen Platz finden“, bestätigt Brinja Seel aus Oftersheim. Sie hat ihren Sohn wieder gerne zum Basteln angemeldet, denn wenn zweimal im Jahr, immer zu Ostern und zu Weihnachten, Jennifer Bayer und Meike Bubenek mit ihren

...