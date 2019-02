Oftersheim.„Das letzte Jahr war ein erfolgreiches“, stellte Dirigent Andreas Schnell bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins fest. Die Vereinsmitglieder haben sich in eher überschaubarer Runde zusammengefunden, heißt es in einer Mitteilung. Bei den Auftritten im vergangenen Jahr war das anders, so schnell: „Wir haben bei deutlich weniger Terminen externe Aushilfen gebraucht. Auch dass wir bei unserem Konzert mit dem Akkordeonorchester Heidelberg und dem Gesangverein Germania mit der Jugend gemeinsam richtig viele Musiker auf die Bühne gebracht haben, war toll.“

Wirtschaftlich kann der Musikverein auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Helmut Klee, Kapellensprecher und einer der Hauptorganisatoren der Feste, warnt jedoch: „Wir brauchen auf jeden Fall auch bei den Helfern wieder neue Unterstützung. Wenn viele Gäste da sind, kommen viele Altgediente kaum noch dazu, mal eine Pause einzulegen.“

Jugenddirigent Erik König kündigte bereits das Konzert der Jugendkapelle Marsch Mellows am Sonntag, 17. März, an. Vor allem an Vor- und Grundschüler sei dieses gerichtet, um diese für die Musik zu interessieren. Seit jungen Jahren sind auch einige der geehrten Vereinsmitglieder dabei.

Neue Satzung verabschiedet

Vorsitzende Hedwig Gutzki hatte den Vereinsmitgliedern erst kürzlich eine neue Satzung präsentiert, über die bei der Jahreshauptversammlung abgestimmt wurde. In ihr wird neuen rechtlichen Bestimmungen wie zum Beispiel dem Datenschutz Rechnung getragen und der Vorstand etwas verschlankt. Einstimmig angenommen, ersetzt sie die alte Fassung aus dem Jahr 1981. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.02.2019