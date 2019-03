Neuer Gewerbeverein als Teil der Lösung

Grundschule und Bildungshaus Gerichtstetten

Rektorin mit offenen Armen empfangen

Überschwängliche Freude in Gerichtstetten: Nach langer Interimzeit hat die Grundschule wieder eine Rektorin: Daniela Taranto wurde gestern in einer Feierstunde in der Turnhalle in ihr Amt eingeführt. Gerichtstetten. „Hurra, ...