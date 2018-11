Neuer Kurs für Menschen mit Diabetes und Adipositas

Oftersheim.Der TSV 1895 Oftersheim startet am Montag, 19. November, von 15 bis 16 Uhr im Gymnastik-raum der Kurpfalzhalle mit einem neuen Kursangebot. Elisabeth Groß leitet eine Gruppe, die sich an Patienten mit Diabetes oder Adipositas richtet. Auch Menschen, die an Bluthochdruck oder anderen Stoffwechselerkrankungen wie Rheuma leiden, sind dort gut aufgehoben. Die TSV-Trainerin hat eine spezielle Ausbildung für Übungen absolviert, die für diese Zielgruppe geeignet sind. Und weil beim TSV stets der ganzheitliche Ansatz der Angebote im Vordergrund steht, wird Elisabeth Groß auch immer wieder Tipps für die richtige Ernährung geben.

Klare Trennlinie fällt schwer

Oft fällt eine klare Trennlinie zwischen den Krankheiten schwer, weil eine Erkrankung die andere nach sich ziehen kann. „Aber mit dem richtigen und konsequenten Training ist es manchmal möglich, die Beschwerden zu lindern“, weiß Elisabeth Groß. Und wenn man dann noch ein paar Stellschrauben beim Essen dreht, können sich auch Verbesserungen im Krankheitsbild einstellen.

Der stärkste Risikofaktor, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, ist starkes Übergewicht (Adipositas). Laut der deutschen Diabetes-Hilfe bringen mehr als 90 Prozent dieser Patienten auch zu viele Kilos auf die Rippen. Hauptrisikofaktoren sind neben Übergewicht auch ungesunde Ernährung und mangelnde Bewegung. Zudem entstehen häufig gesundheitliche Folgen wie etwa eine Fettleber, Bluthochdruck oder Herz- und Gefäßerkrankungen. Das eine Rädchen greift in das andere über. Doch wenn man frühzeitig etwas gegen diese Symptome unternimmt, senkt man langfristig das Risiko für Gefäßschäden.

„Es ist schön, dass wir immer älter werden, das ist ein Geschenk“, meint Elisabeth Groß. „Und oft hat man die Wahl, ob man Medikamente oder sein Leben selbstbestimmt in die eigene Hand nimmt.“ az

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018