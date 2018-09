Neues Betreuungsangebot für Ein- bis Dreijährige

Schwierige Bergung

Lastwagen kippte in Kurve um

Ein Lkw, der mit gekühlten Schweinehälften beladen war, kippte gestern in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 27 in Zell am Main (Landkreis Würzburg) um. Für die Räumung der Unfallstelle musste die Bundesstraße für ...