Neues Jägertrio bald im Wald unterwegs

Und genau so schnell machten die Ratsmitglieder unter die Zusammenlegung zweier zentraler Datenrechnungszentren, die die IT-Infrastruktur für Kommunen koordinieren, einen Haken. Tobias Ober (FW) und Patrick Schönenberg (Grüne) erwarteten beide, dass sich das Kräftebündeln positiv auswirke.

Leerrohre bis zum Haus

Jens Rüttinger lenkte den Blick im Anschluss auf einen Brief, mit dem Hauseigentümern ein Angebot für schnelles Internet unterbreitet wird. Bürgermeister Jens Geiß betonte, dass es sich dabei nicht um eine tatsächliche Verbindung handle, sondern um die Verlegung von Leerrohren bis zum Haus als Grundlage für einen späteren Anschluss. Im Weiteren ging es Rüttinger darum, im Kontext des Backbone-Ausbaus und der in der Gemeinde verlegten Leitungsinfrastruktur den Anschluss vor Ort nun schnell voranzutreiben. Ein Ansinnen, das der Bürgermeister bremste, würde eine schnelle Kompletterschließung doch rund zehn Millionen Euro kosten. „Das dürfte uns überfordern.“ Diese Erschließung ist in den Augen des Bürgermeisters eher von mittelfristiger Art.

In die Schusslinie geriet Geiß im Anschluss. Sehr deutlich kritisierte Siegel (Grüne) die Reaktion des Bürgermeisters auf die Bemühungen des Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Grüne) in Sachen Flüchtlingsunterbringung im Goldenen Hirsch. Das Engagement sei doch zu begrüßen, so Siegel. Ein Satz, den Geiß unterschrieb. „Kritisiert habe ich nicht das Engagement, sondern den von ihm transportierten Eindruck, dass die Unterbringung von Geflüchteten im Goldenen Hirsch in trockenen Tüchern ist. Denn dem ist nicht so.“ Geiß vermutete dahinter parteipolitisches Verhalten und das lehnte er ab.

Auch kritisierte Schönenberg (Grüne) die Aktion „Sauberes Oftersheim“ . Blutleer und kaum öffentlichkeitswirksam, so sein Credo. „Und dafür hat die Gemeinde in Form eines Logos 500 Euro ausgegeben.“ Geiß verteidigte die Ausgaben. Man gehe mit dem Logo in Zukunft zu Schulen und Vereinen und versuche, eine nachhaltige Aktion für ein sauberes Oftersheim zu lancieren.

Aufwand bedenken

Nicht nachvollziehbar empfand Geiß auch die Kritik der Grünen über zu wenige Hundetoiletten und den Abbau von Mülltonnen. 16 Hundetoiletten und 15 Mülltonnen gebe es über die Gemeinde verteilt. Bedenken müsse man auch den Aufwand des Bauhofs, der in den Augen Geiß’ auch anderes zu tun habe, als nur Mülleimer zu leeren. Es sei eines dieser endlosen Probleme. Und am Ende geht es für den Bürgermeister um die Hoffnung auf Vernunft und die Einsicht der Bürger, dass Müll nicht einfach in die Landschaft gehöre.

