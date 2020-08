Nicht für den Garten

Oftersheim/Region.Aufgrund der geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen leiden die Gärten unter der Trockenheit. Auch in den Bächen und Flüssen fehlt das Wasser. Weil die Gewässer sehr empfindliche Lebensräume darstellen, soll beispielsweise aus dem Landgraben oder dem Leimbach nicht grenzenlos Wasser für den eigenen Garten „abgezweigt“ werden, heißt es in einer Mitteilung des Wasserwirtschaftsamtes.

Margarete Schuh, Leiterin des Wasserrechtsamts im Landratsamt, erläutert: „Erlaubnisfrei ist bei oberirdischen Gewässern lediglich das Schöpfen mit Handgefäßen, sofern eine ausreichende Wasserführung gegeben ist. Auch die Benutzung des Grundwassers in geringen Mengen ist erlaubnisfrei. Der Erdaufschluss muss jedoch angezeigt werden, wenn er mehr als zehn Meter in den Boden eindringt.“

Betrieb von Brunnen

Als untere Wasserbehörde muss das Landratsamt auch die Herstellung und den Betrieb von Brunnen prüfen. „Grundwasser ist in der Regel durch den Boden gut geschützt und vielerorts die Grundlage der öffentlichen Wasserversorgung. Wir müssen daher Gefahren für das Grundwasser verhindern“, so Schuh. Wird in das Grundwasser eingegriffen, muss dies dem Landratsamt gemeldet werden. „Die Sammlung von Regenwasser in großen Zisternen ist da schon eher eine Möglichkeit, Wasser zur Gartenbewässerung zu gewinnen“, ergänzt die Amtsleiterin. zg

Info: Weitere Informationen gibt es beim Wasserrechtsamt im Landratsamt unter der E-Mail: wasserrechtsamt@rhein- neckar-kreis.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.08.2020