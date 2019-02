„Nicht lange planen – einfach machen“

Oftersheim.Mit seinen acht Jahren ist Felix (Bild) schon ein Vorzeigebürger der Gemeinde. Ihm liegt die Umwelt am Herzen, mit Leidenschaft setzt er sich für sie ein. Am Neujahrstag ging der Grundschüler mit seiner Mutter Meike Ley spazieren, „an den Auwiesen entlang, in Richtung der Kleintierzüchter“, denkt sie im Gespräch mit unserer Zeitung an den Tag zurück. Er wird ihr noch lange im Gedächtnis

...