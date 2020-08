Nicht mehr als ein umgefallener Bauzaun

Oftersheim.Mit nur einem wetterbedingten Einsatz und somit „mit weniger als einem blauen Auge“, wie es Feuerwehr-Kommandant Rüdiger Laser im Gespräch mit unserer Zeitung ausdrückte, ist die Hardtgemeinde am Mittwochabend bei dem Unwetter, das insbesondere in Brühl und Schwetzingen wütete, davongekommen. „Wir mussten in der Gerhart-Hauptmann-Straße die Baustellenabsperrung über eine Länge von rund 20 Metern Länge wieder aufstellen“, teilte er mit. Dort wird derzeit ein Abwasserkanal erneuert.

Ansonsten habe es lediglich mehrere kleine Schäden – beispielsweise am neuen Domizil von Feuerwehr und Rotem Kreuz oder an der Theodor-Heuss-Schule gegeben, die vom Bauhofleiter Jochen Barisch und seinem Stellvertreter, die ebenfalls unterwegs waren, gleich wieder gerichtet werden konnten.

Kurz – aber heftig

Der kurze, aber heftige Regen brachte nur eine kurze Erholungsphase zum Durchschnaufen – die Luft im Freien hat sich um ein paar Grad abgekühlt. Für die Natur jedoch war der Niederschlag, war er auch noch so kräftig, nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, der nur eine minimale Entlastung für die Bäume und Pflanzen bringt. „Der Regen ist nur an der Oberfläche geblieben und konnte gar nicht in die Humusschicht eindringen“, macht Laser deutlich, dass Wassermangel und Klimastress dem heimischen Wald nach wie vor stark zusetzen. „Auch in diesem Jahr werden wieder viele Bäume absterben“, macht er die prekäre Lage deutlich.

Diana Neuhauser vom Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises weiß: „Die Natur dürstet nach Feuchtigkeit und die Bäume reagieren entsprechend. Äste, Kronenteile oder sogar ganze Kronen können vertrocknen und stellen eine große Gefahr für Waldbesucher dar“, warnt sie. Und da kann eben ein Unwetter wie am Mittwochabend die Situation noch weiter verschärfen. Oft genügen schon kleinere Luftbewegungen, damit diese Trockenäste ohne Vorwarnung herunterfallen und für den Spaziergänger bedrohlich werden können.

Denn im „normalen“ Wald gilt die Regel „Betreten auf eigene Gefahr“ – anders als bei Erholungseinrichtungen, also dort, wo Menschen sich bewusst aufhalten, beispielsweise bei den Wildgehegen, wo im vergangenen Jahr Bäume gefällt wurden. Da muss der verantwortliche Forst tätig werden. Deshalb ist bei einem Spaziergang eine gewisse Vorsicht geboten, man sollte den Blick immer mal wieder nach oben richten.

Appell an die Vernunft

Und selbstverständlich herrscht auch weiterhin eine hohe Waldbrandgefahr, die durch den Regen nicht gemindert wurde. Deshalb appellieren das Kreisforstamt und der Feuerwehr-Kommandant an die Waldbesucher, besonders umsichtig zu sein, keine potenziellen Zündquellen wie Zigarettenstummel oder Glasscherben im Wald zu hinterlassen und die Waldwege nicht zu verlassen. Darüber hinaus gilt vom 1. März bis 31. Oktober ein generelles Rauchverbot im Wald.

Der vergleichsweise geringe Niederschlag verdunstet sofort wieder. „Durch die anhaltende Hitze und die direkte Sonneneinstrahlung wird jeder Tropfen Feuchtigkeit aus dem Waldboden, dem Laub und der Vegetation gezogen. Fällt nun ein Funke auf den ausgetrockneten Boden, ist es wahrscheinlich, dass sich ein Feuer entwickelt und rasant ausbreitet“, sagt die Expertin des Kreisforstamtes.

2020 folgt dem Trend der letzten Jahre und weist erneut mehr zu trockenen als zu feuchte Monate auf. Die Bodenwasserspeicher haben keine Chance, sich aufzufüllen. Den Pflanzen stehen keine Wasserreserven zu Verfügung. Vielerorts herrscht laut dem Dürremonitor des Helmholtz-Instituts, bis in 1,80 Meter Bodentiefe extreme Trockenheit. Schon jetzt verfärben sich viele Baumarten braun und beginnen ihre Blätter abzuwerfen. Das ist ein Schutzmechanismus, der verhindert, dass die Bäume zusätzlich Wasser verdunsten und vertrocknen. az/zg

Info: Weitere Informationen zum Status der Trockenheit im Wald gibt es unter www.dwd.de und dem Dürremonitor des Helmholtz- Instituts unter https://www. ufz.de/index.php? de=37937

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020