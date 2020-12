Nicht nur nach unten blicken – auch die Weite wahrnehmen

Oftersheim.Es gibt genug Gründe, in diesen Tagen den Kopf hängen zu lassen. Die Fallzahlen steigen, die Aussicht, wie wir Weihnachten feiern können, ist ungewiss. Ein harter Lockdown tritt am Mittwoch in Kraft. Viele von uns werden ihre Familie nicht sehen. Ich werde meine Eltern nicht besuchen – sie gehören zur Risikogruppe und es ist in meinen Augen zu heikel, mich zu ihnen auf den Weg zu machen, vor allem nach den Weihnachtstagen, in denen ich (wahrscheinlich) viele Menschen gesehen habe.

Und diese Entscheidung tut weh. Es ist ein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Und vielleicht haben auch Sie solche Gründe. Einer der tröstlichsten Verse für mich ist der Wochenspruch für den zweiten Advent (also schon vor über einer Woche). Für mich liegt darin die ganze Hoffnung der Adventszeit. „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ (Lukas 21, 28). Aufsehen – den Blick erheben. Das ist nicht einfach die Gegenbotschaft zum hängenden Kopf. Es ist viel mehr als das berühmte „Kopf hoch“.

Aufsehen und sich aufrichten

Aufsehen, sich aufrichten, manchmal auch aufrichten lassen – nicht (nur), weil der Impfstoff in Sicht ist. Nicht (nur), weil ich im nächsten Jahr wieder meine Familie und Freunde sehen, ins Theater und ins Konzert gehen kann. Nicht (nur), weil das Leben wieder unbeschwerter werden kann.

Aufsehen, sich aufrichten – das fängt in meinem Körper an. Den Blick nicht nach unten auf den Boden richten, wo ich nur meine Füße sehen kann. Sondern in die Weite blicken, die Weite wahrnehmen, den Horizont, den Himmel, den anderen Menschen, das Licht. Und aufsehen, sich aufrichten – mit einem Grund: Weil sich die Erlösung naht! Weil Gott kommt, um uns nahe zu sein. Weil er uns den Frieden bringen will – den Frieden mit uns selbst, miteinander, mit Gott. Weil er unser Leben teilt so, wie es eben gerade ist. Aufsehen, sich aufrichten, erwartungsvoll, hoffnungsvoll, froh. Auch wenn es ein ganz anderes Weihnachten wird: Dass Gott kommt, dass Weihnachten wird – das mache nicht ich. Das geschieht.

Den Gottesdienst am vergangenen Sonntag hat Vikarin Sophia Leppert mit uns gefeiert. Auch er drehte sich um das Aufsehen, das Erwarten, das Vorbereiten, aber auch darum, sich überraschen zu lassen von Gottes Gnade: Bereitet dem Herrn den Weg – macht euch bereit – seht auf!

Bisher noch Gottesdienst

Weihnachten findet statt. Unsere Gottesdienste vermutlich auch. Gottesdienste feiern wir weiterhin – Gott sei Dank! Wir machen davon auch in den kommenden Adventstagen regen Gebrauch. Wir wissen noch nicht, was der Lockdown für unser kirchliches Leben bedeuten wird.

Bisher gilt aber noch Folgendes: Sonntags feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst im Gemeindesaal, in der kommenden Woche, am vierten Advent, mit Pfarrer Tobias Habicht. Eine 15- bis 30-minütige Andacht in der Kirche, jeweils um 18.30 Uhr, gibt es montags (mit Orgelmusik von Rainer Ruhland und kurzen Texten), mittwochs (mit Psalm, Gebet und einem kurzen Impuls) und freitags. An diesem Tag sind vor allem die Jugendlichen zur Andacht eingeladen – Konfis und schon Konfirmierte. Bei dieser Andacht ist der Chorraum der Christuskirche in ein ganz anderes Licht getaucht. Zu diesen Gottesdiensten und Andachten in der Adventszeit muss man sich nicht anmelden. Selbstverständlich unterliegen alle Feiern einem strengen Hygieneschutzkonzept. Es besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Heiligabend und die Weihnachtstage werden in diesem Jahr gefeiert – wenn auch anders als gewohnt. Wie in jedem Jahr steht in unserer Kirche ein geschmückter und beleuchteter Tannenbaum.

Die Gottesdienste am 24. Dezember finden unter Vorbehalt – je nachdem, wie es die Infektionslage bis dahin zulässt – alle nur mit Anmeldung statt. Ein Mini-Gottesdienst für Kinder und ihre Familien findet um 15.30 Uhr statt in der Kirche und – wenn nach der Zahl der Anmeldungen die Plätze in der Kirche nicht ausreichen – auch um 14 Uhr.

Geplant ist eine ökumenische Andacht um 16.30 Uhr im Gemeindepark. Sollte sich die Situation sich bis dahin verschärfen, werden wir von 16 bis 17 Uhr eine ökumenische Segensstation am Rathausbrunnen anbieten, bei der Sie sich einen Impuls und das Weihnachtslicht abholen können und einen weihnachtlichen Segen für sich und Ihre Lieben zugesprochen bekommen.

Um 22 Uhr beschließt die Christmette in der Kirche den Heiligabend.

Anmeldungen sind ab sofort online unter https://ekioftersheim. church-events.de möglich oder persönlich (nach telefonischer Anmeldung unter der Nummer 06202/5 48 48) im Pfarramt. Es dürfen pro Hausstand maximal sechs Personen teilnehmen, auch Kinder müssen angemeldet werden.

An Heiligabend wird auf der Website https://ekioftersheim.de zusätzlich eine Videoandacht veröffentlicht werden – mit Impuls und Musik der Feier des Heiligen Abends.

Gotteshaus ist jeden Tag offen

In unserer Kirche hängen Bilder der Krippenausstellung von 2015. Lassen Sie sich gerne einladen, die Bilder noch einmal zu betrachen – und auch den schön geschmückten Weihnachtsbaum. Die Kirche ist täglich gegen 9 Uhr geöffnet. Außerdem liegen in der offenen Kirche Gestaltungsvorschläge für Weihnachten zu Hause aus.

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie in dieser Woche auf Weihnachten hin aufsehen können und sich aufrichten lassen. Aus dem Pfarramt grüße ich Sie, auch von Pfarrer Tobias Habicht und Vikarin Sophia Leppert, sehr herzlich.

