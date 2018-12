Nikolaus lässt Kinder strahlen

Das neue Panzerbataillon 363

In Hardheim werden 44 Leopard 2 stationiert

In Hardheim wird ab dem vierten Quartal 2019 das neue Panzerbataillon 363 aufgestellt und stationiert. Es hat den gleichen Namen wie das früher in Külsheim beheimatete Panzerbataillon 363 – in Reminiszenz an die ...