Oftersheim.„Du bist nur Gast auf Erden, ein Fremdling, fast überall“: Unter diesem Motto stand der Seniorennachmittag, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Gemeinde. Kirchenrat i. R. Wolfgang Burkhardt hatte sich viele Gedanken gemacht. Wie ist das, wenn Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Das haben auch die Deutschen erfahren: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden über zehn Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, über zwei Millionen sind aus der DDR geflüchtet, legte er dar.

Seit der Vertreibung aus dem Paradies gibt es kein unbeschwertes Leben mehr, so Burkhardt. Immer wieder kommt es zu Vertreibung und Flucht. Gibt es so etwas wie gelungene Migration und erfolgreiche Integration? An einigen Beispielen aus der Historie machte Burkhardt klar, dass Zuwanderung durchaus zum Nutzen für alle gereichen kann. Burkhardts These: Es gelingt, wenn Menschen sich gebraucht fühlen und wenn sie willkommen sind. Das zeigte er am Beispiel seines Urgroßvaters, dessen Vorfahren aus der Schweiz nach Deutschland eingewandert waren und der – von Beruf Landwirt, Metzger und Schmied – sich den grundlegenden Veränderungen durch die industrielle Revolution anpasste. Er erschloss einen neuen Geschäftszweig, indem er sich selbst einen Viehwagen baute und Tiere bei den Landwirten einsammelte, um diese dann zum Mannheimer Großmarkt zu liefern. Von dem Erlös konnte er dann wiederum die Ausbildung seiner Söhne finanzieren.

Angst vor Übergängen

Fazit des Vortrages war, dass Menschen zu allen Zeiten und Lebensabschnitten „auswandern“, aufbrechen, Neues wagen mussten. Die Angst vor Übergängen begleitet uns ein Leben lang, so Burkhardt. Wie ist es am Ende des Lebens, beim Übergang vom Leben zum Tod? Es ist hilfreich, so Burkhardt, uns zu vergegenwärtigen: Viele Übergänge haben wir bereits erfolgreich geschafft. Vertrauen wir darauf, dass wir, mit Gottes Hilfe, auch die kommenden Übergänge und Herausforderungen bestehen können. Im Anschluss an den Vortrag ging es mit Kaffee, Kuchen, guten Gesprächen und Gesang weiter. Das Team lädt zum nächsten Treffen am 20. Februar um 14.30 Uhr ins Josefshaus ein. Es wird Bingo gespielt und dazu gibt es Dampfnudeln mit selbst gemachter Vanillesoße. zg

