Nutella-Kugeln – lecker für Fans der Nuss-Nougat-Creme

Oftersheim.In Alagie Camaros Geburtsland Gambia sind Weihnachtsplätzchen eher unüblich. Aber in seiner neuen Heimat Deutschland kam er bald in Kontakt mit den süßen Leckereien, die er bald kennen und auch lieben lernte. „Ausstecherle“, wie die Sorte in der Kurpfalz heißt, sind seine Favoriten, in Gambia gibt es ein ähnliches Gebäck, dort nennt man es „Biskuit“.

Beim Besuch bei dem 22-Jährigen und der Familie Nett-Leiberich, wo er seit etwa fünf Jahren wohnt, steht ein großer Plätzchen-Teller auf dem Tisch – mit den Favoriten der Familie: Hildabrötchen, Vanillekipferl, Zimtsterne, „Ausstecherle“ und Kokosmakronen. Und eine weitere Sorte sticht gleich ins Auge: Runde Kugeln, die zunächst mal keine Assoziationen wecken.

Susanne Nett-Leiberich erklärt den Hintergrund: „Alagie ist der anspruchsloseste Mensch, den ich kenne. Aber sein Nutella braucht er morgens. Er könnte aus Überzeugung Werbung dafür machen“, erzählt sie lachend. Deshalb habe er ein Rezept aus dem Internet mit der Nuss-Nougat-Creme ausprobiert.

Als gelernter Koch, der in diesem Jahr seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, scheint er prädestiniert zu sein für solche Versuche. Aber Susanne Nett-Leiberich gesteht: „Wir sind beide keine Bäcker. Wir kochen lieber.“ Doch die Familie, zu der noch ihr Mann Andreas und die Zwillingssöhne Nikolas und Sebastian gehören, sind überzeugt von den Plätzchen.

Und wie fällt das Fazit von Alagie Camaro zu den Nutella-Kugeln aus? „Mal was anderes“, meint er diplomatisch. Aber er greift dann doch wieder zu den „Ausstecherle“. Wir finden übrigens: Wer Nuss-Nougat-Creme mag, sollte die Kugeln unbedingt versuchen. Es lohnt sich. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020