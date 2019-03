Ökologische Beratung

Oftersheim.Einen Wechsel und einen Neuzugang gab es in der Verwaltung. Kathrin Beier wechselte vom Hauptamt ins Ordnungsamt. Dort ist sie zum einen für die Bußgeldstelle und zum anderen für die Einweisung von Obdachlosen zuständig. Sie ist im Zimmer 9 im Erdgeschoss des Rathauses, Mannheimer Straße 49, Telefon 06202/59 71 15 oder per E-Mail an: ordnungsamt@oftersheim.de zu erreichen.

Ulrike Krause trat ihren Dienst als Sachbearbeiterin im Bauamt der Gemeinde an. Dort ist sie für das Umweltamt und Grünflächenmanagement zuständig. Zu ihren Aufgaben zählen die Koordination von kommunalen natur- und artenschutzrechtlichen Maßnahmen sowie die Bürgerberatung in ökologischen Belangen. Darüber hinaus ist sie Ansprechpartnerin für das Management der kommunalen Kinderspielplätze und Grünflächen. Ulrike Krause ist im Zimmer 2 im ersten Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes (Bauamt), Eichendorffstraße 2, Telefon 06202/59 72 02 oder per E-Mail an: bauamt@oftersheim.de zu erreichen. zg/Bilder: Gemeinde

