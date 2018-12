„Ökumene muss von den Sorgen und Problemen der Menschen ausgehen“

Oftersheim.Beim Seniorennachmittag im Josefshaus war ein Vortrag mit dem Pastoralreferenten Josef Eisend zum Thema „Typisch katholisch – typisch evangelisch: Gibt es diese Unterschiede noch?“ angekündigt, doch wegen kurzfristiger Verhinderung des Referenten war das Improvisationstalent der Gruppenleiterin Maria Gramlich gefragt. Einfallsreich und kurzweilig hat sie es verstanden, aus dem Stegreif ein Programm zusammenzustellen, das die zahlreichen Seniorinnen und Senioren im herbstlich geschmückten Saal bestens unterhielt.

„Unsere Nachmittage, die einmal im Monat immer mittwochs stattfinden, sind stets sehr gut besucht“, sagte Gramlich gegenüber unserer Zeitung, „das informative Angebot, in dem sich Vorträge mit Spielnachmittagen bis hin zu geselligem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen abwechseln, wird sehr gut angenommen.“ Bevor Gramlich in guter Tradition die Veranstaltung mit Texten zum Nachdenken eröffnete, starteten die Besucher mit Kaffee, Tee und Kuchen in den Nachmittag.

Ansprache des Papstes

Und weil an diesem Buß- und Bettag am besten Gedanken zur Ökumene passten, zitierte Maria Gramlich Auszüge aus einer Ansprache, die Papst Franziskus anlässlich eines Besuchs in der evangelisch-lutherischen Kirche in Rom hielt über die „Gnade der versöhnten Verschiedenheit im Herrn“. „Wenn die Ökumene eine Zukunft haben will“, las sie, „dann muss sie von den Sorgen und Problemen der Menschen heute ausgehen. An erster Stelle geht es darum, uns gegenseitig als Gemeinschaften von Gläubigen anzuerkennen, die das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, und dies in der Gewissheit, dass uns dann das Übrige dazugegeben wird. Auf diesem gemeinsamen Weg können wir uns gegenseitig kennenlernen, uns unterstützen, ermutigen und die Geschenke eines gelebten Glaubens als Reichtum und Kraftquelle erfahren.“

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Weg der Ökumene, so Gramlich, sei die Wiederentdeckung des Reichtums des gemeinsamen Gebetes, der liturgischen Texte und der verschiedenen Formen des Gottesdienstes und sie schloss mit einem kleinen ökumenischen Gebet der Bischöfin Maria Jepsen. Der weitere Nachmittag wurde von Fröhlichkeit bestimmt. Viele Lieder, darunter solche, die sich Geburtstagskinder wünschen durften, brachten Licht und Wärme in das Dunkel des Novembernachmittags. Vergnügt stimmten alle in Lieder wie „Viel Glück und viel Segen“, „Wo die Nordseewellen“ oder „Kein schöner Land“ ein. Zwischendurch lockerten Gedichte und Geschichten, die vom Leitungsteam des Seniorentreffs vorgetragen wurden, das Programm auf.

Tröstliche Worte

Etwas Tröstliches steuerte Gertrude Epp mit dem Gedicht „Wo ist der Weg zu dir?“ vom polnischen Priesterpoeten Jan Twardowski bei. Auswendig arbeitete sie Vers für Vers die Fülle und den Tiefgang der Gedanken heraus. Unwiderstehlich trug auch Angelika Müller ein zur Jahreszeit passendes Gedicht von Hermann Hesse vor, ebenfalls auswendig, mit dem Titel „Nebel“. Waltraud Scherer bereicherte das Programm mit Geschichten vom Herbst, in denen es um eine Frau ging, die viel Zeit mit ihren Enkelkindern verbrachte, oder um jene Oma, die ihre Enkelin Mia an die frische Luft schickt und die dort mit dem „Frühlingslöwenzahn“, der „Sommerkresse“ und der „Herbstchrysantheme“ ins Gespräch kommt.

Viel zu lachen gab es bei der Geschichte „Wetten, dass ...“, die charmant von Lilo Walter vorgetragen wurde. Sie handelte von einem Pfarrer, der nur eine Schwäche hatte: das Wetten. Obwohl der Vortrag ausgefallen ist, fiel der Seniorennachmittag zur Freude aller informativ, aber auch bunt und fröhlich aus. her

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018