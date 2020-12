Ökumenisches Zeichen an Heiligabend

Oftersheim.„Gottesdienste feiern wir weiterhin – Gott sei Dank!“, beginnt Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf ihre Mitteilung und ergänzt: „Wir machen davon in den kommenden Adventswochen regen Gebrauch.“ Und das sind die Angebote, die die evangelische Kirche unterbreitet:

Sonntags finden Gottesdienste um 10 Uhr im Gemeindesaal statt. Montags, mittwochs und freitags: kurze Andacht (15 bis 30 Minuten) jeweils um 18.30 Uhr in der Kirche. Montags erfreut der Organist Rainer Ruhland die Besucher mit Musik, dazu werden kurze Texte gelesen. Mittwochs gibt es eine Andacht mit Psalm, Gebet und einem kurzen Impuls. Freitags sind wir vor allem die Jugendlichen zur Andacht eingeladen, „wir freuen uns über viele Konfis und schon Konfirmierte“, heißt es in der Mitteilung. Bei dieser Andacht ist auch der Chorraum der Kirche in ein ganz anderes Licht getaucht.

Zu den Gottesdiensten und Andachten in der Adventszeit muss man sich nicht anmelden. Selbstverständlich unterliegen alle Feiern dem strengen Hygieneschutzkonzept. Es besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Feier ja – aber anders

Heiligabend und die Weihnachtstage werden auch in diesem Jahr natürlich gefeiert – wenn auch anders als gewohnt. Wie in jedem Jahr wird in der Christuskirche ein geschmückter und beleuchteter Tannenbaum stehen.

An Heiligabend sind Kinder und Familien um 15.30 Uhr zum Mini-Gottesdienst mit Voranmeldung eingeladen. Wenn nach der Zahl der Voranmeldungen die Plätze in der Kirche nicht ausreichen, wird um 14 Uhr ein weiterer Mini-Gottesdienst in der Kirche angeboten.

Auch ein ökumenisches Zeichen soll am Heiligen Abend gesetzt werden: Wenn die Infektionslage es zulässt, wird um 16.30 Uhr eine ökumenische Andacht im Gemeindepark gefeiert, zu der ebenfalls eine Voranmeldung erforderlich ist.

Alternative am Rathaus-Brunnen

„Sollte sich die Situation sich bis dahin verschärfen, werden wir von 16 bis 17 Uhr eine ökumenische Segensstation am Rathaus-Brunnen anbieten, bei der Sie sich einen Impuls und das Weihnachtslicht abholen können und einen weihnachtlichen Segen für sich und Ihre Lieben zugesprochen bekommen“, stellt Sibylle Rolf eine Alternative für alle Fälle in Aussicht. Um 22 Uhr findet die Christmette in der Kirche statt, ebenfalls mit Voranmeldung.

An Heiligabend wird auf der Website https://ekioftersheim.de eine Videoandacht veröffentlicht werden – mit Impuls und Musik die Feier des Heiligen Abends aus der Kirche. Außerdem liegen in der offenen Kirche Gestaltungsvorschläge für Weihnachten zu Hause aus. „Gerne nehmen Sie sich so viele Faltblätter mit, wie Sie benötigen und verteilen sie auch an andere Menschen“, bittet die Pfarrerin. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020