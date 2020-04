Oftersheim.Ausmalbilder statt Museumstag: Nach der Absage dieser beliebten Veranstaltung am 1. Mai möchte der Heimat- und Kulturkreis (HuKO) zumindest seinen jüngsten Besuchern eine der vorgesehenen Aktivitäten bieten, wenn auch unter veränderten Bedingungen. Um die Malaktion „Ofdasche in Deinen Farben“ dennoch umsetzen zu können, wurde bereits ein erstes Motiv aus der Hardtgemeinde – es zeigt die Ortsmitte um 1950 – auf die Homepageseiten des Vereins wie auch der Gemeinde, welche diese Initiative unterstützt, zum Ausdrucken veröffentlicht.

Inzwischen ist auch das angekündigte zweite Bild online gestellt und freut sich auf einfallsreiche junge Künstler, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimat- und Kulturkreises. Das alte Oftersheimer Rathaus mit seinem Turm, in dem einst die beiden Glocken vom Rathausbrunnen hingen, wartet mit dem ebenfalls verschwundenen alten Schulhaus rechts daneben und den vorbeifahrenden Pferdefuhrwerken auf bunte Farben und kreative Ideen, für deren Umsetzung sogar attraktive Preise winken.

Gewinne locken

Die Teilnehmer bis 14 Jahre, welche natürlich auch aus anderen Gemeinden auf diese Weise „Alt-Ofdasche“ frischen (Farb-)Geist einhauchen können, dürfen sich im Idealfall nämlich unter anderem über einen kostenlosen Besuch von Freizeiteinrichtungen in der Region mit ihren Familien als Lohn für ihre Werke freuen, wie es auch beim beliebten Kinderquiz an jedem Museumstag der Fall ist.

Dabei bleibt es den Mädchen und Jungs selbst überlassen, ob sie nur eines oder alle beiden Motive „omole“ und abgeben möchten. Wichtig ist vor allem die Angabe von Name, Alter und Wohnort unter den Bildern sowie auf der Rückseite die Straße mit Haus- und Telefonnummer. Danach geht’s ab damit in den Briefkasten – entweder bei der HuKO-Geschäftsstelle im Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße 59 oder direkt bei der Gemeindeverwaltung am Rathauseingang.

Viele Varianten

Nachdem inzwischen klar ist, dass die Schulen bis auf wenige Ausnahmen noch weiterhin geschlossen bleiben, wurde auch die Abgabefrist verlängert – die kleinen potenziellen Künstler haben nunmehr Zeit bis Sonntag, 17. Mai, zur Umsetzung ihrer Ideen. Die bereits abgegebenen Beiträge lassen eine große Spannbreite vielseitiger Gestaltungsvarianten erwarten und wecken die Vorfreude auf eine eventuelle kleine Ausstellung – doch wann diese sein wird, wie auch die Siegerehrung, weiß derzeit ganz allein der „Ofdascher Wind“, den die Kerweborschd in ihrem gleichnamigen Lied vielleicht ebenfalls dieses Jahr nicht durch den Ort wehen lassen dürfen, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

