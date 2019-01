Offenes Ohr für Ideen

Oftersheim.Nach einer erholsamen Winterpause startet der Jugendgemeinderat am Dienstag, 29. Januar, seine erste Aktion, wie es in einer Pressemitteilung heißt. An diesem Tag erweitern die Mitglieder die Öffnungszeiten des Jugendzentrums erneut für alle Oftersheimer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Das Jugendzentrum wird an diesem Abend bis 20.30 Uhr geöffnet sein.

„Wir möchten mit dieser Aktion an den Erfolg unserer Erdnussparty, die Ende November stattgefunden hat, anknüpfen. Jedoch wird es keine einfache Kopie geben, das wäre ja langweilig. Es erwarten alle Besucher spannende Neuerungen“, erklärt Jugendgemeinderätin Selina Radau, dass mehr an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten wird. Man solle einfach vorbeikommen und sich überraschen lassen.

Mit der einfachen Erweiterung der Öffnungszeiten wird es also nicht getan sein, besonders der Austausch über die Themen, Ideen und Belange der Jugendlichen steht für die Mitglieder ihres Jugendgemeinderats im Fokus des Abends. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019