Oftersheim mag es klassisch

So sehr sich die Zeiten – und mit ihnen die Eigenheiten und Vorstellungen der Menschen – auch ändern: So ganz wollen viele dann doch nicht die Traditionen aufgeben. Noch immer ist in Oftersheim ein Großteil der Bestattungen „klassisch“: im Sarg und in der Erde. 2018 gab es in der Hardtgemeinde 47 Erdbestattungen und 89 Urnenbeisetzungen. Damit unterschiedet sich Oftersheim von größeren Orten wie Schwetzingen oder näher an Großstädten gelegenen Gemeinden wie Brühl. Dort nimmt die Urnenbestattung mehr als 80 Prozent ein, wie Gärtnermeister Uwe Brunner zu berichten weiß.

Gänzlich aus der Mode gekommen sind große Familien- oder Doppelgräber. Statt nebeneinander werden die meisten Paare heute übereinander beigesetzt – aus Kostengründen und um die Grabpflege zu minimieren. In seinen 14 Jahren als Friedhofsaufseher hat Roland Munk lediglich vier Doppelgräber verkauft. Der Schritt hin zum Ruheplatz in einem „Garten der Erinnerung“ ist da nicht mehr weit.

Bei vielen mag auch die Naturnähe eine Rolle spielen: Mit Marmorplatten abgedeckte Gräber oder akkurat eingegrenzte Flächen scheinen nicht mehr den Geschmack der Mehrheit zu treffen. Doch auch dabei ist Oftersheim eher konservativ. Einen Friedwald, in dem Verstorbene ganz ohne Grabfeld unter Bäumen bestattet werden, gibt es nicht – weil keine Nachfrage besteht. Und wohl auch, weil in weiten Teilen des Friedhofs ohnehin schattenspendende Bäumen stehen. Vielleicht muss also auch deswegen nicht jeder Trend in Oftersheim Fuß fassen – weil es schön ist, wie es ist.

