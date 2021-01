Oftersheimer Familie sieht nach Frischlingen und baut Schneemann

Oftersheim.Das war für viele Kinder – und auch Erwachsene – eine tolle Überraschung, als sie am Sonntagmorgen aus dem Fenster geschaut haben: In der Nacht hatte es zu schneien begonnen und die weiße Pracht war auch liegengeblieben. Grund genug, einen Ausflug in die Natur zu machen und die klare Luft zu genießen. Zumal den ganzen Tag weitere Flocken vom Himmel fielen.

Beliebtes Ziel war für einige Familien der Wald rund ums Wildgehege. So baute Fabian Ruf mit seinen Söhnen Pepe und Bela einen tollen Schneemann, wobei jeder der drei Männer eine Kugel rollte – entsprechend seiner Größe.

Aber auch im Gehege herrschte Trubel. Dort tummelten sich neben dem Nachwuchs, der kurz vor Weihnachten geboren wurde, noch jüngere Frischlinge, die nicht mal eine Woche alt sind und sich dennoch – unter dem Schutz von Mama – mitten ins Gewühl wagten.

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 17.01.2021