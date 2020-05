Oftersheimer haben ein Herz für Johanna

Oftersheim.Wer in den vergangenen Tagen in den Geschäften der Hardtgemeinde einkaufen ging, konnte sie nicht übersehen: Überall standen die Pappschachteln, zumeist grün, mit der Aufschrift „D. Riesling’s Spendenbox für Johanna“. Initiiert und koordiniert hatte die große Aktion für das krebskranke Mädchen aus Schwetzingen (unsere Zeitung berichtete darüber in der Ausgabe vom 2. Mai) Melanie Weber vom

...