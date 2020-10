Oftersheimer halten die Quarantäne ein

Oftersheim.Die schwerpunktmäßige Überwachung von Quarantänepflichten, zu der das Sozialministerium aufgerufen hatte, wurden auch in Oftersheim durchgeführt. Dabei kontrollierten die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts (GVD) am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 22 Personen, für die eine häusliche Isolation angewiesen worden war. An beiden Kontrolltagen gab’s keine Verstöße.

Die Kommunen als Ortspolizeibehörden ordnen eine Quarantäne nur für Reiserückkehrer an. Personen, die im engen Kontakt mit Infizierten standen oder selbst positiv getestet sind, werden direkt vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Quarantäne versetzt.

Generell gilt, dass Betroffene ihre Wohnung in dem angegebenen Zeitraum nicht verlassen dürfen und zu Familienmitgliedern Abstand halten müssen. Es darf auch kein Besuch empfangen werden. Jeder Verstoß kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020