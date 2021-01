Oftersheimer Tierärztin: Ausstattung ist besonders – auf Klinikniveau

Oftersheim.Ein Welpe muss geimpft werden, eine Katze hat sich an der Pfote verletzt, ein junger Rüde ist auf dem Weg zur Kastration. Die Aufgaben von Tierärztin Alison Meadows-Hertig, die in ihrer Praxis in Oftersheim in der Saarstraße Hunde, Katzen und Heimtiere behandelt, sind vielfältig. Nach ihrem Studium in Berlin zog es die gebürtige Heidelbergerin zurück in ihre Heimat. Zunächst arbeitete sie in

...