Oh Schreck, ich bin gewählt!

Stell dir vor, du gehst wählen und die Kandidaten, für die du dich entschieden hast, wollen ihr Amt nicht antreten. Klingt komisch – trifft aber in einigen Fällen zu. Nun ist die Beteiligung bei den Kommunalwahlen erfreulicherweise wieder gestiegen – im Kreis lag sie bei 62,1 Prozent (2014: 51,35 Prozent). Ein eindeutiges Zeichen, dass die Wähler wieder stärker ihren Willen bekunden, so wie das in einer Demokratie eben wünschenswert ist.

Aber was machen einige wenige gewählte Vertreter der Parteien? Sie wollen das Ehrenamt gar nicht haben. Die Begründungen sind vielfältig: Im Fall von Dr. Uwe Buchmann (AfD) ist es die Mutter, die gepflegt werden muss (obwohl auch sie auf der Kandidatenliste steht).

Ein anderes Beispiel aus Schwetzingen ist Simone Ehrhardt (Die Linke). Sie war überrascht davon, dass sie ausreichend viele Stimmen bekommen hat, um Gemeinderätin zu werden – und hat plötzlich festgestellt, dass sie dafür eigentlich keine Zeit hat (wir berichteten am Mittwoch).

Auch Susanne Eickmeier (SPD) kandidierte für den Gemeinderat – in Oftersheim – obwohl sie und die Wähler schon vorher wussten, dass sie nicht am Ratstisch würde Platz nehmen dürfen, weil ihr Beruf als Hortleiterin das nicht erlaubt (auch darüber berichteten wir).

Doch worauf soll sich der Wähler überhaupt noch verlassen, wenn er das nächste Mal zur Urne schreitet? Seinen Willen, den er mit seinem Kreuzchen ausdrückt, bekommt er nicht immer. Man könnte fast schon sagen, manche Politiker treten denselben mit Füßen. Oder ignorieren ihn. In diesem gesellschaftlichen Klima ist das ein denkbar schlechtes Signal.

Drum merke vor einer Bewerbung: Wer für ein Amt kandidiert, läuft auch Gefahr, gewählt zu werden.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.06.2019