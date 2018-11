Ohne Kindermaskenball auch kein Kinderprinzenpaar

Klimawandel vor der Haustür (Teil 5)

Trockenheit bleibt kein Ausnahmefall

Wenn es das Wetter zulässt, zieht es derzeit immer mehr Spaziergänger an die Ufer des Rheins. Besonders in der Nähe der Salierbrücke kommen sonst unsichtbar in den Fluten verborgene Sandbänke zum Vorschein und formen kleine ...