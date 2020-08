Ohne Plan geht nichts

Lass uns doch einfach spontan entscheiden. Ein Satz, der gerne mal in der Freizeit oder im Urlaub fällt. Das durchgetaktete Leben gibt es ja schließlich an allen anderen Tagen des Jahres.

Nachdem der erste Anlauf nach Norddeutschland im April wegen des Corona-Lockdowns gescheitert ist, haben wir vor zwei Wochen endlich die Koffer gepackt. Wir haben die Urlaubstage mit dem 80. Geburtstag in der Verwandtschaft verbunden. Das Ziel war Schleswig. Und die Region bietet ja einige Ausflugsmöglichkeiten. Spontan kann man – je nach Wetterlage – entscheiden, ob man einen Abstecher zur Wikinger-Siedlung Haithabu machen möchte, eine Schifffahrt nach Helgoland oder einen Bummel durch Büsum.

Spontan? Sehr naiv gedacht und weit gefehlt. Als wir nach Haithabu kamen, lautete die Frage am Eingang: „Sie haben Ihr Ticket online vorgebucht?“ Wir mussten verneinen. „Dann tut es mir leid. Für heute sind alle Plätze belegt.“ Na gut, nicht so schlimm.

Probieren wir’s mit Helgoland. Da das Schiff zu Deutschlands einziger Hochseeinsel in Büsum ablegt – eine gute Autostunde entfernt von Schleswig – haben wir uns diesmal natürlich vorab im Internet informiert. An Bord herrscht, abgesehen von den Plätzen im Salon, grundsätzlich Maskenpflicht – wie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann bittet die Reederei die Passagiere, die Plätze wegen der Sicherheitsabstände nur zu verlassen, wenn es wirklich notwendig ist. Beides ist – wie ich finde – absolut nachvollziehbar und erforderlich. Wer die rund zweieinhalbstündige Fahrt über die zuweilen raue Nordsee schon einmal mitgemacht hat, weiß jedoch: Diese Umstände machen den Ausflug nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig.

Dann halt nur Büsum. Das liegt mitten in Dithmarschen – und da hatte sich Mitte der vergangenen Woche die Corona-Lage erheblich verschärft. Gesichtsmasken in der Fußgängerzone waren wieder Pflicht.

Verstehen Sie mich nicht falsch – die Maßnahmen sind meiner Meinung nach alternativlos. Und wir haben den Urlaub sehr genossen. Eine Schifffahrt nach Schleimünde, ein Besuch in Husum, eine Wanderung rund um Haithabu waren absolut lohnenswert. Aber ein bisschen spontaner wäre halt auch schön.

