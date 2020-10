Ohne Rücksicht auf die Mitbürger

Auszug aus der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Kinderspielplätze und öffentlich zugänglichen Freiflächen der beiden Schulen:

Benutzungszeiten: Kinderspielplätze und öffentlich zugängliche Freiflächen der Schulen dürfen in der Zeit von 21 bis 8 Uhr nicht benutzt werden. Kinderspielplätze und Freiflächen in Schulbereichen können grundsätzlich nur in der unterrichtsfreien Zeit benutzt werden. Absatz 1 gilt sinngemäß.

Benutzungsregelungen: Insbesondere ist auf Kinderspielplätzen und öffentlich zugänglichen Freiflächen der Schulen untersagt: alkoholische Getränke und Drogen aller Art mitzubringen oder zu sich zu nehmen.

Ordnungswidrigkeiten: Die Ordnungswidrigkeit kann nach Paragraf 42, Absatz 2 der Gemeindeordnung in Verbindung mit Paragraf 17, Absatz 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von mindestens 5 Euro und höchstens 1000 Euro sowie bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen höchstens 500 Euro geahndet werden. zg