Ohne Veilchen entwickeln sich auch keine Perlmuttfalter

Oftersheim/Region.„Warum soll ich meinen Vorgarten schon so gestalten wie mein Grab?“ Michaela Senk kennt auf diese Frage keine plausible Antwort. Denn viele Gründe sprechen für ein buntes, naturnahes Gestalten der Gärten mit blütenreicher Bepflanzung, findet die Referentin aus Karlsruhe, die auf Einladung der Nabu-Ortsgruppe anschaulich und anhand von vielen Bildern ihren Vortrag „Blühende Gärten. Naturnahes Gärtnern leicht gemacht“ gestaltete. In Zeiten des Insektensterbens traf sie wohl den Nerv vieler Gartenfreunde, denn rund 75 Interessierte fanden den Weg ins evangelische Gemeindehaus.

Dass naturnahes Gärtnern nicht mit viel Arbeit verbunden sein muss, weiß die Technikerin im Garten-Landschaftsbau. Aber es sei sinnvoll. „Insekten brauchen einheimische Wildpflanzen. Während sich viele erwachsene Schmetterlinge und Wildbienen problemlos vom Nektar der verschiedensten Pflanzen ernähren können, ist deren Nachwuchs oft auf bestimmte einheimische Pflanzenarten spezialisiert. Fehlen zum Beispiel Veilchen, kann sich der Perlmutterfalter nicht entwickeln; auf Flächen ohne Ackerwinde wird auch die Spiralhornbiene nicht vorkommen“, führte Michaela Senk aus.

Leider gehörten wild bewachsene Flächen überall im Dorf und auf freier Feldflur, blühende Streifen am Rand von Straßen und Äckern der Vergangenheit an, so dass einheimische Blütenpflanzen als Nahrungsgrundlage für Insekten selten würden. Blieben noch die Privatgärten, die ein riesiges Potenzial bildeten: Die Fläche aller privaten Gärten Deutschlands sei etwa halb so groß wie die Fläche aller deutschen Naturschutzgebiete und Naturparks. Diese vielen, vielseitigen und meist giftfreien Privatgärten könnten einheimischen Insekten wertvollen Lebensraum bieten, erläuterte sie. „Davon profitieren auch die 300 Vogel- und 25 Fledermausarten, die in Deutschland vorkommen sowie viele der 15 einheimischen Reptilienarten. Wenn man bedenkt, dass die kleine Zwergfledermaus bis zu 4000 Insekten pro Nacht erbeutet, bekommt man eine Ahnung von der Bedeutung einer intakten Insektenfauna“, brachte sie das Publikum zum Staunen.

Glockenblume, Margerite, Natternkopf, Weißdorn und all die anderen wilden Blumen und Sträucher seien nicht nur hübsch anzusehen und bereicherten jeden Garten, sondern zögen auch Tiere an, die ebenso hübsch sind – „man denke an Schmetterlinge“ – und noch dazu wie die Wildbienen unschätzbare Dienste beim Bestäuben von Nutzpflanzen und Obstbäumen leisteten. Als Faustregel führt die Referentin an: Jede einheimische Pflanzenart, die neu im Garten angesiedelt würde, bringe zehn neue Tierarten mit sich. Das verwundere kaum, wenn man von der Pflanzenstetigkeit vieler Insekten wisse. zg

