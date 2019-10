Oktoberfest am Kerwesamstag

Oftersheim.Die Böhmerwäldler laden am Kerwesamstag, 19. Oktober, zum Feier-Mix „Kerwe meets Oktoberfest“ in den Rose-Saal ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach dem großen Andrang im vergangenen Jahr werden Armbändchen an die Besucher vergeben, der Einlass ist begrenzt.

Ralf Siegel macht an diesem Abend Musik. Ebenso sorgen die „Madl’n und Buam“ vom Gebirgs-trachtenverein Heidelberg mit Schuhplattlern und Figurentänzen für bayerisches Flair und Oktoberfeststimmung. Für das Wohl der Gäste sorgt der Freundeskreis und die Böhmerwaldgruppe unter der Leitung der Familien Watzl und Holland. Es gibt auch wieder die „Kerwe-Bar“ und eine Tombola. kg

